Dia da Educação Superior reúne autoridades e educadores

A entrega da Medalha Darcy Ribeiro e da Comenda Pedro Pedrossian proposta pelo presidente da Assembleia legislativa do Estado, Paulo Correa (PSDB), aconteceu na manhã desta segunda-feira (22), e reuniu artistas, autoridades e educadores que foram premiados.

O presidente da ALEMS, Paulo Corrêa (PSDB) conduziu a solenidade e ressaltou a importância do Crie-MS para a educação, no Estado. “Satisfação que tenho em presidir essa sessão. Honra da Assembleia Legislativa em recebê-los aqui, estamos entre amigos e queria dizer que Mato Grosso do Sul sai na frente quando une vários tipos e instituições de ensino superior no mesmo propósito. Trabalham pela interiorização do ensino, trocam ideias, e os avanços são enormes, o que é feito aqui é um exemplo nacional. Um conselho formado por universidades públicas e privadas. Tenho a honra da colocação da Assembleia Legislativa, em nome dos 24 deputados estaduais, falo do respeito que a gente tem pelas universidades e pelas instituições de ensino”, afirmou.

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB), também prestigiou o evento e destacou os investimentos em Educação feitos em sua gestão. “Uma saudação muito especial ao presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Paulo Corrêa, e aos demais parlamentares. O investimento permanente feito pelo nosso Governo no fomento à Pesquisa, Ciência e Tecnologia foi de R$ 175 milhões, o que corresponde a 66% de todo o valor investido em toda a história da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul [Fundect]”, destacou.

Receberam a Comenda Pedro Pedrossian o Prof. Dr. Laércio Alves de Carvalho, o reitor da UEMS, Prof. Dr. Marcelo Augusto Turine, reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS); o secretário adjunto de Educação, Édio Castro; Célio Villela de Andrade, do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS); Prof Dra. Ordalia Alves de Almeida (UFMS), Maria Aparecida Bolzan, da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Prof. Dra. Maria Leda Pinto, da UEMS, Reni Domingos dos Santos, da Uniderp Anhanguera e Heitor Romero Marques, da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). Já a Medalha Darcy Ribeiro foi concedida a Elcio Ferreira dos Santos, do IFMS, ao Prof. Dr. Élcio Ferreira dos Santos, Rafael Tavares Peixoto, da UFGD, Jandira Catarina Rocha, da UEMS, Prof. Dra. Rosemary Matias, da Uniderp, e Prof. Dra. Maria Augusta de Castilho.

