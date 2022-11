Natal Mágico da Fiems levará Papai Noel para Avenida Afonso Pena nesta terça-feira

A Federação das Indústrias irá promover nesta terça-feira (22), a partir das 18h30, o “Natal Mágico da Fiems”, ação que envolve a inauguração de natal do Edifício Casa da Indústria em Campo Grande. A decoração é uma maneira de presentear a capital sul-mato-grossense e fortalecer o espírito natalino.

Para este ano, o presente é ainda maior e mais especial. Uma caravana iluminada com veículos do Sesi e do Senai, acompanhados do trenó do Papai Noel, percorrerá a Avenida Afonso Pena para que as pessoas possam tirar fotos e acenar para o bom velhinho.

O ponto de parada será o canteiro em frente ao Edifício Casa da Indústria, onde a Orquestra Prelúdio, conduzida pelo Maestro Eduardo Martineli, embalará a noite com músicas natalinas. A programação é voltada para toda a comunidade.

Serviço:

O Natal Mágico da Fiems será nesta terça-feira (22), a partir das 18h30 no Edifício Casa da Indústria, Avenida Afonso Pena, 1.206, Campo Grande.

