Além da Argentina, Copa tem outros três jogos; confira horários

Nesta terça-feira grandes estrelas do futebol mundial desfilam pela Copa do Mundo. Além da Argentina, que joga agora de manhã, Dinamarca, Tunísia, México, Polônia, França e Austrália também entram em campo. Hoje é primeira vez que a competição terá quatro partidas.

Em campo estarão algumas das seleções apontadas como favoritas, casos de Argentina e da atual campeã França. Além das duas potências, o dia também terá a Polônia do craque e artilheiro Lewandovski, o México que busca encerrar uma zica que já dura sete Copas, além de uma Dinamarca que corre por fora e os azarões Tunísia e Arábia Saudita.

7h – Grupo C – Argentina x Arábia Saudita

10h – Grupo D – Dinamarca x Tunísia

13h – Grupo C – México x Polônia

16h – Grupo D – França x Austrália

Dinamarca

Semifinalista na última Eurocopa, a Dinamarca é forte candidata a ser uma das surpresas do Mundial do Catar. A equipe do técnico Kasper Hjulmand tem como principais características a pressão alta exercida sobre os adversários, além da rápida transição ao ataque.

México

O méxico não fez uma boa campanha até a chegada da Copa. Entretanto o país tem o histórico de sempre complicar para as grandes seleções e avançar para as eliminatórias. Raul Jímenez, do Wolverhampton, da Inglaterra, era a esperança de gols dos mexicanos no Mundial. No entanto, o atacante tem convivido com uma série de lesões e não atua desde agosto. Desta forma, Hirving Lozano, ponta do Napoli, terá a missão levar os mexicanos rumo às vitórias.

Polônia

A Polônia tem como esperança a estrela Lewandovski. Todo o esquema é ajustado para o artilheiro ficar cara a cara com o gol. O segundo jogo do Grupo C tem a expectativa de uma espécie de “final” na disputa pelo segundo lugar, que tem a Argentina como grande favorita para assegurar a melhor campanha da chave. Assim, Polônia e México entram em campo às 13h com clima de decisão logo em suas estreias.