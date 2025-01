Desafios e incertezas aguardam deputados e senadores em 2025

O Congresso Nacional inicia 2025 com desafios internos e externos, incluindo a resolução do impasse sobre as emendas parlamentares. O Supremo Tribunal Federal (STF) bloqueou bilhões em recursos, exigindo mais transparência, o que gerou descontentamento tanto na base governista quanto na oposição.

Para o deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), a falta de consenso enfraquece o Parlamento, enquanto Sanderson (PL-RS) defende uma reforma que defina cotas individuais para cada parlamentar. A discussão sobre o orçamento de 2025 só poderá avançar após a resolução desse impasse.

Além disso, o governo Lula buscará avançar com reformas polêmicas, como a mudança nas regras de aposentadoria dos militares, o combate aos supersalários no serviço público e a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil.

Lopes destaca que é injusto que trabalhadores com rendas baixas paguem impostos enquanto grandes fortunas são isentas. O analista político João Henrique Hummel aponta que a habilidade do governo será essencial para garantir a aprovação dessas pautas e lidar com as demandas políticas.

Enquanto isso, a oposição se concentra em pautas como a segurança pública e a anistia para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. A proposta do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, de maior participação do governo federal nas políticas estaduais de segurança também divide opiniões.

Deputados como Sanderson defendem a anistia para manifestantes, argumentando que as penas são desproporcionais, o que mantém o ambiente político tenso e polarizado.

