Últimos Dias para Inscrição nos Editais de Fomento à Cultura de MS

O tempo está se esgotando para os trabalhadores da cultura de Mato Grosso do Sul interessados em participar dos dois editais lançados pela Fundação de Cultura e pelo Governo do Estado, em parceria com a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).

As inscrições se encerram nesta segunda-feira, 6 de janeiro, representando uma oportunidade única para artistas, agentes culturais e mestres da cultura do Estado. Os editais totalizam R$ 750.000,00 em premiações, com o objetivo de reconhecer e valorizar a trajetória de artistas e iniciativas culturais indígenas, quilombolas e tradicionais.

O edital destinado a artistas e coletivos indígenas e quilombolas premiará 75 artistas, agentes culturais, grupos, coletivos e organizações que se destacam na preservação e promoção da cultura indígena e quilombola. O valor de R$ 450.000,00 será distribuído entre prêmios individuais (R$ 300.000,00) e iniciativas coletivas (R$ 150.000,00). Para se inscrever, é necessário comprovar pelo menos três anos de atuação no setor cultural em Mato Grosso do Sul.

Já o edital “Mestres e Mestras da Cultura”, com foco na valorização das memórias vivas, destina R$ 300.000,00 para premiar 20 mestres e mestras com mais de 20 anos de experiência cultural no Estado. Metade das premiações será destinada a representantes de municípios fora da capital, promovendo a diversidade cultural de Mato Grosso do Sul.

Os valores são isentos de imposto de renda e os critérios incluem o reconhecimento pela comunidade e a residência no Estado por no mínimo 20 anos.

As inscrições podem ser feitas no site editaisms.prosas.com.br. Não deixe para a última hora: revise seus documentos e aproveite essa oportunidade para ser reconhecido por sua contribuição cultural. O prazo final é 6 de janeiro de 2025.

Com Gov MS