São Paulo perde em casa para Internacional e se complica na busca por G8

O São Paulo perdeu para o Internacional na noite de ontem (8), por 1 a 0, no Morumbi. Com o resultado, o Tricolor se complica na busca por uma vaga na Libertadores e passa a depender de outros resultados. Já o Colorado praticamente garante a segunda colocação.

#SAOxINT | ⏱️ | 2T | 51′ – VEEEEEENCE O CLUBE DO POVO! VENCE A ACADEMIA DO POVO! Na bola e na raça, Inter vence o São Paulo por 1 a 0, gol de Mauricio, chega aos 70 pontos no @Brasileirao e segue isolado na vice-liderança! 👏💪 🇦🇹 #ColoradoJogaJunto 📻 https://t.co/nuW2tV5QVa pic.twitter.com/SHpnORGIR1 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) November 9, 2022

Em meio a uma crise relacionamento do técnico Rogério Ceni com o elenco, o clube foi presa fácil para o Internacional, que foi melhor durante boa parte da partida. O Tricolor depende de um milagre para conseguir seu objetivo. Segue estagnado com 51 pontos, temporariamente na nona colocação.

Com a vitória, o Inter chega aos 70 pontos na classificação e fica perto de confirmar o vice-campeonato do Brasileirão. O segundo lugar estará definido se o Corinthians não vencer o Coritiba, fora de casa, e o Fluminense não bater o Goiás, no Rio de Janeiro. Os dois jogos ocorrem amanhã (9). Caso algum deles conquiste os três pontos, a definição só ocorrerá na rodada final.

Como foi São Paulo x Internacional

Em um jogo muito disputado, o Internacional garantiu a vitória aos 20 minutos do primeiro tempo, quando Maurício recebeu dentro da área, após boa troca de passes do Colorado, e bateu com liberdade para superar Felipe Alves.

O gol não fez com que o Inter abaixasse o ritmo. Pelo contrário. Expôs os problemas defensivos do Tricolor e proporcionou ainda mais espaço para que os visitantes trabalhassem. Mesmo assim, contudo, o São Paulo aparecia esporadicamente.

Aos 26′, a melhor oportunidade para o Tricolor. Calleri recebeu bola açucarada na área, girou em cima da marcação e por pouco não fez um belo gol de calcanhar para empatar. Aos 35′, o Inter voltou a aparecer com perigo. Alemão deu lindo passe para Pedro Henrique na cara do gol. O atacante finalizou com força e Felipe Alves conseguiu defender. O São Paulo voltou a mostrar reação aos 37′, quando Reinaldo recebeu passe de Calleri e arriscou o chute de primeira, para fora.

Na segunda etapa, Ceni mandou o time para o ataque. Abriu mão dos três zagueiros, colocou Patrick e Welington nos lugares de Luizão e Reinaldo. A ideia era dar velocidade pela esquerda. O time voltou mais incisivo. Aos 7 minutos, Igor Gomes pegou rebote da zaga, driblou e acertou um lindo chute no ângulo. Mas o VAR anulou o golaço por uma falta de Nestor em Moledo.

O Tricolor partiu para tentar um abafa, chegou com Patrick de cabeça. Mas não voltou a ameaçar a meta colorada. Assim, saiu de campo sob vaias, novamente, da torcida.

