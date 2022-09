Deputados viajam e sessão encerra com 15 minutos

A briga pelo retorno a Assembleia Legislativa em 2023 tem causado transtorno as pautas que deveriam ser votadas nas sessões ordinárias devido à falta de Quórum dos parlamentares que há dois dias consecutivos não participam da sessão por estarem em campanha e investirem no corpo a corpo na luta de conquistarem novos votos e retornarem no próximo ano.

No retorno dos trabalhos legislativos deste ano o presidente da Casa, Paulo Corrêa (PSDB), já havia liberado a presença virtual prevendo as eleições e ainda o cuidado com a Covid19, mas desde a última quarta-feira (21), projetos foram postergados por não terem alcançado o número mínimo de deputados presentes na sessão que é de 16 deputados.

Nesta quinta-feira (21), o deputado Paulo Duarte (PSB) estava presidindo a sessão presencialmente e precisou dar cinco minutos para anunciar se haveria ou não o Quórum necessário, que não alcançou pelo segundo dia consecutivo na mesma semana.Participaram por videoconferência o presidente da Casa, Paulo Corrêa (PSDB); José Roberto Teixeira, o Zé Teixeira (PSDB); Herculano Borges (Republicanos); Marçal Filho (PP); José Carlos Barbosa, o Barbosinha (PP); Luiz Carlos Correia de Lima, o Lucas de Lima (PDT); Mara Caseiro (PSDB) e Capitão Contar (PRTB), Amarildo Cruz (PT).

Quatro projetos foram retirados da pauta cumprindo o regimento da Casa. A sessão durou menos de 15 minutos e foram lidos moções de pesar e congratulações e foi encerrada.

O Jornal procurou os deputados ausentes para saber aonde estavam, mas muitos estavam com seus celulares desligados ou fora de área caindo direto na caixa postal. Jamil Name (PSDB), Gerson Claro (PP), e Marcio Fernandes (MDB), Antônio Vaz (Republicanos) estavam nesta condição.

Segundo a assessoria do deputado João Catam (PL), ele está cumprindo agenda no interior, mas não falou a cidade.

Já a assessoria do Coronel Davi (PL) enviou uma nota ao jornal afirmando que o deputado estadual Coronel David (PL), segue cumprindo agenda pelo interior do Estado e prestando contas do mandato e nesta quinta-feira (22) assim como também neste fim de semana estará nos municípios de Santa Rita do Pardo, Bataguassu, Batayporã, Nova Andradina, Ivinhema, Dourados, Maracaju, Rio Brilhante e Nova Alvorada do Sul.

A assessora do Gerson Claro (PP) confirmou que ele estava em viagem à Santa Rita do Pardo. Até o fechamento desta matéria estes foram os retornos que conseguimos sobre onde estavam.

