Deputados investem na campanha e sessão esvazia

A briga pelo retorno a Assembleia Legislativa em 2023 tem causado transtorno as pautas que deveriam ser votadas nas sessões ordinárias devido à falta de Quórum dos parlamentares que há dois dias consecutivos não participam da sessão por estarem em campanha e investirem no corpo a corpo na luta de conquistarem novos votos e retornarem no próximo ano.

No retorno dos trabalhos legislativos deste ano o presidente da Casa, Paulo Corrêa (PSDB), já havia liberado a presença virtual prevendo as eleições e ainda o cuidado com a Covid19, mas desde a última quarta-feira (21), projetos foram postergados por não terem alcançado o número mínimo de deputados presentes na sessão que é de 16 deputados.

Nesta quinta-feira (21), Paulo Duarte (PSB) estava presidindo a sessão e precisou dar cinco minutos para anunciar se haveria ou não o Quórum necessário, que não alcançou com apenas três presentes e o restante de forma remota. Participaram por videoconferência, participaram o presidente da Casa, Paulo Corrêa (PSDB); José Roberto Teixeira, o Zé Teixeira (PSDB); Herculano Borges (Republicanos); Marçal Filho (PP); José Carlos Barbosa, o Barbosinha (PP); Luiz Carlos Correia de Lima, o Lucas de Lima (PDT); Mara Caseiro (PSDB), Amarildo Cruz (PT), e Capitão Contar (PRTB).

Quatro projetos foram retirados da pauta cumprindo o regimento da Casa a sessão durou menos de 15 minutos e foram lidos moções de pesar e congratulações e foi encerrada.

