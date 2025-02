Mercados globais despencam devido a novas tarifas impostas por Donald Trump

As bolsas de valores ao redor do mundo sofreram fortes quedas nesta segunda-feira (3), refletindo a apreensão global gerada pelas novas tarifas comerciais anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. As medidas, que afetam importações do Canadá, México e China, alimentaram temores de uma possível guerra comercial que poderia frear o crescimento econômico global.

De acordo com a Reuters, o índice pan-europeu STOXX 600 caiu 1,3%, marcando a maior perda diária do ano. Nos Estados Unidos, os futuros do S&P 500 e do Nasdaq, referência para o setor de tecnologia, registraram queda de 1,6%. O índice Russell 2000, que acompanha empresas de menor porte e vinha sendo beneficiado pelas políticas de Trump, viu uma queda ainda mais acentuada de 2,23%.

Os setores mais vulneráveis à nova política comercial foram os de montadoras e tecnologia. As montadoras europeias, em particular, sofreram uma perda de mais de 3% em valor de mercado, devido ao impacto das tarifas sobre as importações. O setor de tecnologia também foi severamente afetado, com uma queda superior a 2%. No mercado cambial, o euro caiu 0,9%, enquanto o peso mexicano despencou 2%, atingindo o menor valor em quase três anos.

As novas tarifas de 25% sobre produtos mexicanos e canadenses e de 10% sobre mercadorias chinesas foram anunciadas por Trump após ele assinar três ordens executivas. O presidente norte-americano também indicou que tarifas adicionais podem ser aplicadas à União Europeia, acusando o bloco de ter “superávits comerciais preocupantes” com os Estados Unidos.

Impactos internacionais e resposta dos países afetados

No Reino Unido, o índice FTSE 100 caiu 1,4%, e a libra esterlina perdeu 0,4% após Trump sugerir que o país poderia escapar das novas tarifas, mas sem garantir isenção total. O presidente dos Estados Unidos afirmou: “Vamos ver como isso se desenrola. Pode afetar o Reino Unido, mas certamente atingirá a União Europeia.”

No México e no Canadá, os governos reagiram prontamente. Ambos os países anunciaram tarifas retaliatórias, com o México enfrentando um impacto direto nas exportações para os EUA. No Canadá, supermercados começaram a identificar produtos importados dos Estados Unidos, enquanto o primeiro-ministro Justin Trudeau pediu aos canadenses que “fizessem sua parte” para apoiar o país.

Efeitos nos mercados globais e no dólar

A tensão gerada pelas novas tarifas de Trump levou a uma elevação na cotação do dólar, com investidores optando por vender ações e comprar a moeda americana. O mercado global registrou uma ampla venda de ativos, com o dólar sendo visto como um “porto seguro” diante das incertezas comerciais.

No Japão, o índice Nikkei fechou o dia com uma queda de 3%, enquanto na Austrália, a bolsa teve uma redução de 1,8%, com os investidores refletindo o impacto das tarifas sobre a economia chinesa, um dos principais parceiros comerciais do país.

