Deputados, prefeito e vereadores pressionam por candidatura de Gerson Claro ao Senado

A pressão de deputados estaduais para que o atual presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul Gerson Claro seja o nome do PR para companheiro de chapa de Reinaldo Azambuja em vias de assinar ficha de filiação no PL no partido na disputa pelas duas vagas ao senado na chapa que terá Eduardo Riedel como candidato a releição para o Governo do estado começa a se intensificar junto a presidente regional do PP Senadora Tereza Cristina.

Por sua fácil interlocução junto aos diversos segmentos políticos do estado e principalmente por estar sendo um dos pontos de apoio da administração Estadual, ele sai fortalecido agora de Riedel assinou ficha de filiação PP. A candidatura de Gerson Claro, ao lado de Riedel e Azambuja, manteria uma chapa que representaria um núcleo responsável pelos avanços que estão acontecendo em Mato Grosso do Sul.

As discussões dentro do PP já estão em andamento, sendo que não há uma data para uma definição do nome. Além de Gerson Claro, já foram comentados os do secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos Marcelo Miglioli e do atual deputado federal Luiz Ovando. Internamente, o que se comenta é que uma definição deve ficar para o próximo ano dependendo da composição das alianças.

Candidatura

“Essa possibilidade de uma candidatura ao Senado do PP partiu da Senadora Tereza Cristina e tem sido discutida junto com o deputado Londres Machado, e deve fazer parte de uma ampla discussão com deputados e prefeitos do partido e apresentada para a senadora Tereza Cristina que deve bater o martelo”. Esta foi a afirmação de Gerson Claro, que disse estar preparado para a discussão de grandes temas que hoje estão na pauta do Congresso Nacional e a experiência como deputado estadual foi de extrema importância para dar esse passo, que é a candidatura ao Senado.

Gerson Claro acredita ter o apoio de 20 dos 24 deputados estaduais, 18 prefeitos e mais de 150 vereadores do PP. Claro também tem força junto ao União Brasil, que é o outro partido que integra a União Progressista e é comandado pela ex-deputada federal Rose Modesto, irmã do deputado Rinaldo Modesto (Podemos), presidente estadual do União Brasil, e tem 63 vereadores do partido.