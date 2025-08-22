Motorista tem carro atingido e arrastado por trem em Corumbá; assista

Um carro foi atingido e arrastado por cerca de 20 metros por um trem na noite dessa quinta-feira (21), em Corumbá. Felizmente o motorista não ficou ferido.

O acidente ocorreu por volta das 22h, no cruzamento da linha férrea com a Rua 21 de Setembro, no bairro Aeroporto.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista contou que não percebeu os sinais luminosos e sonoros no momento da passagem do trem.

O maquinista, que conduzia um trem com 14 vagões, afirmou que todos os sinais de segurança estavam ligados. Ele contou que acionou os freios assim que viu o carro. As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades.

Assista:

