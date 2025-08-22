Trabalhador morre após ataque de abelhas em fazenda de Sidrolândia

O trabalhador rural Alex Matias Felisberto, de 42 anos, morreu nessa quinta-feira (21) após ser atacado por um enxame de abelhas enquanto trabalhava em uma fazenda localizada na altura do km 389 da BR-060, em Sidrolândia, a 71 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações preliminares, Alex estava em uma plantação de laranjas com outros funcionários quando o grupo foi surpreendido pelas abelhas. O ataque causou correria e pânico entre os trabalhadores.

A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao Centro Regional de Saúde (CRS) do Bairro Coophavila, em Campo Grande. Porém, sofreu um choque anafilático, grave reação alérgica às picadas, e não resistiu. A morte foi confirmada por volta das 11h30.

Segundo caso em menos de uma semana em MS

Este é o segundo ataque de abelhas registrado em Mato Grosso do Sul em menos de uma semana. No último domingo (17), uma residência do Assentamento Teijin, entre Nova Casa Verde e Bataguassu, foi alvo de um enxame que atacou animais e deixou moradores em risco.

Na ocasião, um cachorro e uma galinha morreram devido às ferroadas. Outros três cães ficaram feridos e precisaram ser resgatados pelo Corpo de Bombeiros. Dentro da casa, uma mulher e duas crianças foram salvas sem ferimentos. Segundo os militares, o fato de os moradores permanecerem dentro do imóvel foi fundamental para evitar novas vítimas.

As abelhas estavam em uma árvore próxima à residência. As razões para o ataque ainda estão sendo apuradas.

Risco e prevenção

Autoridades reforçam que, em casos de enxames próximos a áreas habitadas, a população deve acionar o Corpo de Bombeiros e não tentar eliminar os insetos por conta própria. Picadas múltiplas podem provocar reações graves, principalmente em pessoas alérgicas, com risco de morte.

