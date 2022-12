Deputados iniciarão mandato 2023 com aumento de 37%

Ao apagar as luzes na última seção do ano, durante uma das seções extraordinárias do dia realizadas na Assembleia nesta quinta (22), os deputados aprovaram o aumento escalonado de 37% no salário da próxima legislatura que até 2025 receberão R$ 34.774,64.

A partir de janeiro, os deputados saltam de R$ 25,3 mil para R$ 29,46 mil. Em abril do mesmo ano, o valor subirá para R$ 31.328,19. Em 1º de fevereiro de 2024, passa a ser de R$ 33.006,39. E, a partir de 1º de fevereiro de 2025, será de R$ 34.774,64.

De acordo com a justificativa da proposta, os reajustes buscam “recompor parcialmente os subsídios dos deputados de Mato Grosso do Sul, sendo que o valor nominal a que fazem jus os parlamentares estaduais não é revisado desde dezembro de 2014”.

O deputado e presidente da Casa, Paulo Correa explicou que a inflação acumulada desde 2014 é de aproximadamente 60%, conforme o Índice de Preços do Consumidor Amplo (IPCA) e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA), calculados pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estatística (IBGE).

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.