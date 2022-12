Colisão entre moto e carreta mata criança de seis anos e deixa mais dois feridos

Uma criança de seis anos morreu na tarde de ontem (21), após a motocicleta onde estava com mais duas pessoas, colidiu contra um caminhão, na via PY 05, em Pedro Juan Caballero, cidade que faz fronteira com Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande. As duas vítimas, uma menina e o condutor foram socorridos com ferimentos pelo corpo.

O motorista do veículo disse ao Porã News, que a motocicleta passou na sua frente, quando tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão. As vítimas foram arremessadas para o acostamento. Uma criança de seis anos, que usava capacete, morreu no local. As outras duas vítimas, uma menina e o rapaz ficaram feridos e encaminhados ao Hospital de Pedro Juan Caballero.

O caminhoneiro foi submetido ao teste de bafômetro, que deu negativo. As identidades das vítimas não foram divulgadas.

