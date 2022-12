Deputados entregam Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense

De autoria do presidente Paulo Correa (PSDB), os deputados farão a sessão solene de outorga de Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense e da Comenda do Mérito Legislativo será realizada na próxima quarta-feira (7), às 19h, no plenário Deputado Júlio Maia. Todos os parlamentares têm a prerrogativa de indicar nomes de personalidades reconhecidas por suas atuações no Estado para receber as honrarias.

O Regimento Interno da Casa de Leis estabelece a realização de até duas sessões solenes anuais, sendo que em cada uma delas, cada deputado poderá indicar uma pessoa para receber o Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense e uma para ser agraciada com a Comenda do Mérito Legislativo.

A Comenda do Mérito Legislativo foi instituída pela Resolução 02/1985, com o objetivo de homenagear personalidades que se dedicaram ao trabalho sócio, político ou econômico para o desenvolvimento e projeção do Estado. Com a mesma finalidade, o Título Honorífico de Cidadão Sul-Mato-Grossense é disposto pelo Regimento Interno.