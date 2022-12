Batida Gelada e proteinada com apenas três ingredientes

Domingo quente em todo o Estado e segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros não vão mudar tão cedo. Para amenizar o calorão, nada como uma bebida gelada e gostosa e uma receita de Bethânia Borges Tura.

Pensando na praticidade e nesses períodos ela sugere uma vitamina proteica, e só com três ingredientes. “Em dias quentes sempre sinto vontade de tomar algo refrescante. É um shake que é ótimo no café da manhã ou lanche da tarde, além de delicioso, é também uma ótima fonte de proteínas, fibras e antioxidantes”, explica a profissional.

De acordo com Cassiano Fontoura, nutricionista, bebidas proteinadas como essa são boas aliadas para quem leva uma vida agitada. “Muitas pessoas que ficam sem comer durante muito tempo começam a ter muita fome e isso, obviamente, é péssimo no processo de emagrecimento. Usar suplementação também é uma boa opção. Hoje o mercado já tem várias coisas boas, com bom valor, de alimentação pronta à base de proteína ou bebidas proteinadas prontas”, explica Fontoura, profissional da Unimed.

RECEITA

Vitamina proteica

Ingredientes

250 ml de água de coco

150g de frutas vermelhas

1 scoop de whey protein de baunilha

Modo de preparo

– Coloque os ingredientes no liquidificador e bata até que todos os itens se incorporem.

– Sirva a bebida geladinha