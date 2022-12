Bolsonaro terá aparato policial, assessoria e aposentadoria

O presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), ao entregar a cadeira mesmo não sendo mais presidente da República terá direito segurança e aparato oficial custeado pela União por ter exercido o cargo de presidente.

Conforme a lei permite poderão ficar à disposição do atual presidente: 4 servidores para atividades de segurança e apoio pessoal; 2 servidores de cargos em comissão e 2 motoristas.

Na última sexta-feira (2), foi publicado no Diário Oficial a aposentadoria de Bolsonaro solicitada pelo presidente da Câmara Arthur Lira (PP), que será no valor de R$30 mil reais.

Segundo o documento, o valor corresponde a 32,5% do subsídio parlamentar, além de 20/35 do pagamento fixado para integrantes do Congresso Nacional. Deputados e senadores recebem mensalmente remuneração bruta de R$ 33.763, ou seja, 32,5% equivalem a R$ 10.972 e os 20/35 do pagamento fixado ficará em R$ 19.293.

A aposentadoria no congresso será somada o soldo que Bolsonaro recebe por ter sido militar, que hoje é de R$ 11.945,49.