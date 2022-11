Inscrições para competição gratuita de ciclismo para crianças e adolescentes termina hoje

A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) promove, no sábado (26), a segunda edição da Copa Kids – MS Pedalando para o Futuro. A competição de mountain bike (MTB) é voltada para crianças de dois a 16 anos e será realizada na pista de ciclismo da Escola Estadual Professora Thereza Noronha de Carvalho, em Campo Grande, a partir das 7h30.

O coordenador da iniciativa e diretor-executivo da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez, explica que além dos participantes do projeto, que são alunos das Rede Estadual de Ensino (REE), a Copa Kids é aberta a todas as crianças e jovens do estado. “Queremos fomentar o ciclismo de base em Mato Grosso do Sul, oportunizando essa Copa para todas aquelas crianças que gostam de pedalar e têm vontade de participar de uma competição”.

Todos os inscritos na 2ª Copa Kids serão condecorados com medalha de participação. Além disso, os três primeiros colocados por categoria receberão troféu.

O “MS Pedalando para o Futuro”

Iniciado em 2021, o “MS Pedalando para o Futuro” atende aproximadamente 100 crianças e jovens do Parque do Lageado e região, com treinamento esportivo de MTB no contraturno das aulas. O projeto tem foco na iniciação esportiva e possibilita o acesso de estudantes à prática do ciclismo de maneira sistematizada e continuada, como instrumento educacional que dissemina os valores do esporte.

“Nossa maior finalidade é a transformação de jovens enquanto seres humanos, para se tornarem pessoas longe da situação de vulnerabilidade social”, frisa o diretor-presidente da Fundesporte, Silvio Lobo Filho, que também aponta para a descoberta de talentos. “Sabemos que muitos atletas que hoje representam o Brasil nas competições internacionais foram revelados pelas categorias de base nas escolas brasileiras. Por esse motivo, o ciclismo busca estar dentro dos projetos escolares, servindo de ferramenta de massificação da modalidade, além detecção e formação de novos talentos esportivos”.

A pista de ciclismo da Escola Estadual Professora Thereza Noronha de Carvalho é constituída por obstáculos para o desenvolvimento de técnicas do MTB, como subidas e descidas, curvas, bancos de areia e cascalhos. Os treinos da escolinha são coordenados por profissionais de educação física.

A 2ª Copa Kids – MS Pedalando para o Futuro é realizada pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte, com apoio do Serviço Social do Comércio – Regional Mato Grosso do Sul (Sesc/MS) e AZ Eventos Esportivos.

Serviço

Evento: 2ª Copa Kids – MS Pedalando para o Futuro

Local: E.E. Profa. Thereza Noronha de Carvalho – Rua João Selingardi, 770 – Parque do Lageado, Campo Grande (MS)

Data: 26 de novembro de 2022 (sábado)

Horário: 7h30 às 12h

Inscrições: bit.ly/3B2cfEP – 1 kg de alimento não perecível

Com informações da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

