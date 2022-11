Pessoas com 20 anos ou mais já podem tomar a 4° dose da vacina contra Covid-19

A partir desta sexta-feira (25), pessoas com 20 anos ou mais já estão liberadas para tomar a 2° dose de reforço, conhecida também como 4° dose, contra a Covid-19. Porém, a vacina pode ser aplicada apenas em quem recebeu o primeiro reforço há pelo menos quatro meses e que esteja dentro da idade estipulada.

A iniciativa de ampliar o público para tomar a 4° dose em Campo Grande tem como objetivo tentar evitar um novo pico de Covid-19, porém, da nova variante BQ.1. Mesmo não sendo identificada na Capital, existe chance dela já estar em circulação, uma vez que São Paulo e Rio de Janeiro, destino frequente de viagens, já detectaram a presença do novo vírus.

“Isolar a variante é só uma questão de tempo, porque sabemos que, com a facilidade de voos, principalmente, ela já deve estar circulando na cidade”, afirma a superintendente de vigilância em saúde da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), Veruska Lahdo. Um reflexo dessa possibilidade pode ser observada pelo aumento de atendimentos a pacientes sintomáticos respiratórios e na busca por testes de diagnóstico.

“O número de casos positivos no município ainda é muito baixo, o que nos deixa mais tranquilos, porém, há a possibilidade de aumento na positividade dos testes”, afirma Veruska. Segundo a superintendente, entre 13 a 19 de novembro, foram 93 novos diagnósticos, ou seja, 6,9% dos testes realizados tiveram o resultado positivo.

Além disso, a ampliação busca evitar um cenário já vivenciado no final de 2021, quando ocorreram as festas de Natal e Ano Novo e houve um aumento de casos positivos. “Na época, tivemos uma crescente gigantesca no número de casos positivos, e uma positividade mais de 40% em um dos meses. Nesse momento cerca de 6,9% dos testes têm o resultado positivo, mas devemos permanecer alertas”, conclui a superintendente.

Quem quiser se imunizar contra a Covid-19 e a nova variante, pode comparecer em alguma das unidades de saúde espalhadas por Campo Grande. Porém, neste sábado (26), apenas as unidades UBS Dona Neta, no Anhanduiznho; USF Moreninhas, na Bandeira; e UBS 26 de agosto, no Centro, estarão abertas para a aplicação da doses. Os locais irão funcionar das 7h30 até às 17h, sem pausa para almoço.

Ampliações em relação a idade para a aplicação das doses, além do calendário de locais disponíveis para a vacinação estão disponíveis no site www.campogrande.ms.gov.br/sesau/vacinacg.

