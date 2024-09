Acidente entre moto e picape deixa dois feridos na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande

Na noite de quarta-feira (11), um grave acidente envolvendo uma motocicleta e uma picape, deixou duas pessoas em estado grave no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua Nero Lineira da Silva, na região do Bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande. O motociclista, ainda não identificado, e uma mulher que estava na garupa foram socorridos pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levados para o pronto-socorro da Santa Casa de Campo Grande com suspeita de traumatismo craniano.

Segundo informações apuradas no local, as vítimas seguiam no sentido Centro/Bairro quando colidiram na traseira da picape, que saía de um restaurante situado na avenida. O impacto da colisão foi tão forte que arremessou o motociclista ao solo, resultando em ferimentos graves, incluindo traumatismo craniano. Os ocupantes da picape não sofreram ferimentos.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelo BPMTran (Batalhão de Polícia Militar de Trânsito), que também esteve presente no local para realizar os procedimentos de praxe. Uma foto registrada mostra a traseira da picape amassada devido à força do impacto com a motocicleta.

Avenida Afonso Pena lidera em ocorrências com motociclistas

A Avenida Afonso Pena é um dos locais mais perigosos para motociclistas em Campo Grande, de acordo com o BPMTran. Somente entre janeiro e agosto deste ano, foram registrados 78 acidentes envolvendo motociclistas nos trechos da avenida, tornando-a líder em ocorrências desse tipo na cidade. Em segundo lugar está a Avenida Duque de Caxias, com 54 acidentes registrados no mesmo período. Essas colisões resultaram na morte de 23 motociclistas na Capital sul-mato-grossense.

Os números preocupam e acendem o alerta para a necessidade de medidas de segurança e conscientização no trânsito, especialmente em vias de grande fluxo como a Avenida Afonso Pena, onde a imprudência e a falta de atenção podem ter consequências graves.

