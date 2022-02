Deputados aprovam tombamento de escola história em MS

Na sessão plenária mista da Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), realizada nesta quinta-feira (10), deputados estaduais de MS aprovaram dois projetos de lei.

Entre as propostas está o Projeto de Decreto Legislativo 56/2021, de autoria do deputado Professor Rinaldo (PSDB), que autoriza o tombamento da edificação em madeira onde funciona a Escola Municipal Antônio Joaquim de Moura Andrade, em Nova Andradina. Conforme a proposta, é considerada uma referência histórica e cultural da região, visto que foi a primeira unidade de ensino do município. O projeto foi aprovado em unanimidade e seguirá para promulgação pela Casa de Leis.

Os parlamentares também aprovaram, em primeira discussão, o Projeto de Lei 357/2021, de autoria do deputado Herculano Borges (Solidariedade), que prevê a criação do Dia Estadual do Biomédico, que será comemorado anualmente em 20 de novembro. A matéria volta ao plenário para análise dos deputados estaduais, em segunda discussão.

“O objetivo é valorizar os biomédicos que já trabalham em nosso Estado. Em 2001, foi aprovada a abertura do primeiro curso de Biomedicina em Mato Grosso do Sul. A matéria também comemora os 20 anos do curso, completos no ano passado. Deixo meu abraço e parabenizo todos os biomédicos”, destacou Herculano Borges.

Serviço:

As sessões plenárias mistas da Assembleia Legislativa são realizadas sempre às terças, quartas, e quintas-feiras, a partir das 9h, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da ALEMS, no Canal 9 da Claro NET TV, TV ALEMS, Youtube, Facebook, Rádio ALEMS e aplicativo Assembleia MS (Android/iOS).

(Com assessoria)