Marca de bicicleta Monark nega relação com youtuber Monark após polêmica

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A Monark, empresa brasileira fabricante de bicicletas, divulgou nesta quinta-feira (10) uma nota afirmando não ter nenhuma relação com o apresentador Bruno Aiub, 31, apelidado de Monark. O esclarecimento acontece dias depois de Aiub se envolver em uma polêmica ao defender a existência de um partido nazista.

“Informamos que não temos nenhum tipo de vínculo com o youtuber apelidado de Monark sem nenhuma autorização da nossa Companhia. Repudiamos veementemente qualquer manifestação de racismo ou conduta que possa prejudicar qualquer pessoa ou grupo social”, diz o texto da marca de bicicletas em seu site.

Monark, o youtuber, afirmou durante o Flow Podcast, do qual era apresentador, que “a esquerda radical tem muito mais espaço que a direita radical”. “As duas tinham que ter espaço, na minha opinião”, continuou ele na última segunda (7). “Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista reconhecido pela lei”.

A afirmação provocou indignação e levou Aiub a ser desligado do podcast, do qual foi co-criador, além de apresentador. “Eu, claro, vou ter minhas paradas e vou continuar produzindo no meu canto ali. Vamos ter um acordo de ressarcimento”, afirmou em sua última live como membro do Flow Podcast, realizada na terça-feira (8).

Igor Coelho, 37, sócio-fundador do podcast, afirmou que o projeto continuará sem Monark. Ele disse que vai comprar a parte de Monark na empresa, que equivale a 50%, e que a decisão foi tomada para manter não apenas os Estúdios Flow, mas também o emprego de muitos colaboradores da empresa –seriam cerca de 80.

Apesar de dividirem o mesmo nome, a marca e o youtuber não têm relação. A marca foi fundada no ano de 1948, no estado de São Paulo. No ano de 2008, a empresa fechou duas fábricas, uma em Manaus e outra em São Paulo, e transferiu suas produções para a cidade de Indaiatuba, localizada no interior do estado de SP.