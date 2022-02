Denúncia de Capitão Contar sobre supostas irregularidades na aplicação de recursos do Fundersul vira procedimento de apuração do TCE-MS

Após o deputado estadual Capitão Contar questionar a forma da compra e de como estavam sendo utilizadas pick-ups Amarok pagas com recursos do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul) pela Agesul e apresentar denúncia ao Tribunal de Contas do Estado, TCE-MS abriu processo para apurar supostas irregularidades na aplicação desses recursos.

A aquisição de veículos Amaroks no valor de R$ 579.000,00, custeadas com recursos do Fundersul chamaram a atenção por levantar suspeitas no processo licitatório. Outra possível irregularidade apontada é a falta de identificação nos veículos. A Lei obriga os veículos e maquinários adquiridos com recursos do Fundersul terem fixados através de adesivo ou pintura, a informação: “ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FUNDERSUL”. Junto à denúncia também foram encaminhados outros gastos com recursos do Fundersul que não estavam previstos em lei.

“Os recursos do Fundersul devem ser administrados com responsabilidade para que se cumpra seu principal objetivo: promover melhorias nas estradas e rodovias sul-mato-grossenses. Mais uma vez falta transparência na utilização desses recursos. Fui contra as mudanças na Lei do Fundersul, que ao meu ver, afrouxaram os mecanismos de fiscalização e controle. Apresentei projeto para criar um conselho para acompanhar como esses recursos são gastos, também não prosperou na Alems. Mas, felizmente, tivemos êxito no trabalho diário de fiscalizar e a nossa denúncia virou uma investigação que vai trazer respostas aos sul-mato-grossenses.” Concluiu Contar.