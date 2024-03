Governo encerra negociações com aposentados e encaminha à Alems

Deputados avaliam proposta de abono que abrange 5 mil servidores

O Governo do Estado já considera como encerradas as negociações com os aposentados e pensionistas da Ageprev e deverá encaminhar até quinta-feira a proposta de um abono de R$ 300,00 que deverá atender aproximadamente 5000 servidores. “Seria um auxílio saúde para os servidores que recebem os menores salários que ainda pode ser melhorado a medida em que tramitar na Assembleia legislativa”, esta foi a afirmação do deputado Pedro Kemp que integra a comissão criada para intermediar a negociação entre os servidores e o Governo do estado.

A Comissão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), formada para intermediar reivindicação dos aposentados e pensionistas, que pedem o fim do desconto de 14% cobrado na folha de pagamento, defende uma nova proposta junto ao Governo do Estado. Amanhã, representantes do Executivo devem apresentar uma nova proposta.

“O governo propôs um auxílio no valor de R$ 300 para os aposentados e pensionistas com até dois salários mínimos. Essa proposta não atendeu à expectativa da comissão que ainda acredita poder estender o abono para pelos menos 11 mil aposentados”, disse Pedro Kemp (PT), durante a sessão desta terça-feira (19). Ione Rojas, representante dos aposentados, disse que a mobilização continua e a proposta do abono, seja para 5.000 ou para 11.000 servidores, não agrada à categoria.

Além de Pedro Kemp a Comissão conta ainda com Zeca do PT e Pedro Caravina (PSDB) Zeca do PT. O deputado tucano voltou a explicar que há uma resistência na alteração da alíquota em razão do Plano de Equacionamento da dívida da Previdência do Estado. “Esse plano prevê a redução dessa dívida de R$ 11 bilhões para R$ 8 bilhões e, a longo prazo, até 2055, mantém o equilíbrio das contas. Por conta disso, o Estado vai aumentar o aporte patronal. Qualquer redução na alíquota vai contra esse plano”, concluiu.

Por: Laureano Secundo

