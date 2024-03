Comércio deve ficar fechado durante feriado na sexta-feira

Considerado feriado de Sexta-feira Santa (29), o comércio em geral permanecerá fechado na última sexta do mês de março. Podem funcionar apenas aquelas atividades consideradas essenciais, incluindo os supermercados.

O gerente de relações sindicais, Fernando Camilo, explica que a normativa está prescrita na Lei Complementar no 91, artigo 03. “Os efeitos dessa lei também se aplicam às lojas de comércio varejista situadas no interior dos shoppings-center.”

Ele reforça que a Lei também determina o fechamento do comércio, além da sexta, nos feriados de 1º de janeiro, 1º de maio, 2 de novembro, 25 de dezembro.

A Amas (Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados) alerta que, em feriados, o funcionamento dos estabelecimentos deve considerar regras municipais.

Os empresários em Campo Grande poderão abrir nos feriados da Semana Santa (a sexta-feira e o Domingo de Páscoa) mas respeitarão as regras acordadas em acordo coletivo, com a concessão de folga compensatória aos funcionários. O acordo foi feito em 2022 e é válido até este ano.

