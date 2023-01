Deputado Rodrigo Agostinho assume presidência do Ibama

O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) anunciou na tarde de ontem (14) o novo presidente do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis), o deputado federal Rodrigo Agostinho (PSB-SP).

Biólogo, advogado e ambientalista, Rodrigo Agostinho tem um extenso currículo voltado para a área ambiental, o parlamentar possui mestrado em Ciência e Tecnologia com ênfase em biologia da conservação e cursos de especialização e pós-graduação. Atuou como membro titular do Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente) por mais de 10 anos e é membro da Comissão Mundial de Direito Ambiental da União Internacional de Conservação da Natureza (IUCN).

Agostinho também já foi prefeito de Bauru (SP), e coordena a Frente Parlamentar Ambientalista no Congresso Nacional.

Após o anúncio, o novo presidente do Ibama usou as redes sociais para agradecer o convite feito pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.

“Faremos uma gestão técnica, valorizando o trabalho dos servidores. Obrigado pelo convite e confiança, ministra Marina Silva. Vamos juntos trabalhar por um futuro melhor!”, publicou.

O Ibama possui diferentes atribuições como poder de polícia ambiental, no combate ostensivo à prática de crimes, a concessão de licenciamento e autorização de uso dos recursos naturais, além de fiscalização, monitoramento e controle ambiental.

Com informações da Agência Brasil.