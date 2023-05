Deputado Rodolfo Nogueira vai pedir investigação na CPI do MST sobre terras de senadora que foi invadida

Na madrugada deste domingo (30), grupo de invasores de terras do MST invadiram área de reserva legal da fazenda da senadora Tereza Cristina (PP), localizada no município de Terenos-MS. Em resposta, direto da Agrishow, o deputado federal Rodolfo Nogueira (PL) já se pronunciou em defesa da parlamentar. “Isso é um absurdo, mais uma invasão criminosa praticada por essa gente. Isso É CRIME e os invasores terão que ser responsabilizados. Minha solidariedade a Senadora Tereza Cristina e também vou pedir para que se abra uma investigação dentro da CPI das invasões para saber se esse ato foi programado e articulado por alguém ligado a um partido político, com objetivo de ameaçar, amedrontar ou até mesmo silenciar a voz da Senadora que defende o Agronegócio em Brasília”, disse Nogueira.

A propriedade da senadora, de acordo com advogados de Tereza, é “extremamente produtiva” e foi invadida às 6h deste domingo, e informações são de que policiais já estão no local para retirada dos criminosos.

A Fazenda Santa Eliza foi invadida por sem-terra na manhã deste domingo, conforme informam advogados e familiares da senadora Tereza Cristina. A propriedade, de aproximadamente 1,3 mil hectares, no município de Terenos, a 16 quilômetros de Campo Grande, está ocupada pelos sem-terra desde a madrugada de hoje, sendo que eles inclusive já montaram um acampamento no local.

“Não vamos permitir que bandidos a mando de não sei quem, façam este tipo de pressão no parlamento. É notável que esse governo estabeleceu o Agro como inimigo número 1 e para isso estão fazendo de tudo para destruir o seguimento mais importante de nosso país, pois além de colocar comida na mesa da população, responde por 30% do PIB fomentando a agroindústria e o comércio pelo Brasil a fora”, finalizou Nogueira.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.