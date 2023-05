Homem é ferido com golpes de barra de ferro na cabeça após discutir com colega

Uma discussão entre colegas acabou em agressão com barra de ferro na madrugada de hoje (1), no Bairro Panorama, em Campo Grande. A vítima, de 46 anos, foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Tiradentes com ferimentos na cabeça.

Segundo a Polícia Civil, a vítima relatou aos policiais que conheceu o autor de 45 anos, no Centro de Triagem do Migrante, e resolveram morar juntos, mas segundo informações do boletim de ocorrência, o colega não ajudava nas despesas de casa, por isso tiveram uma discussão.

A vítima foi atingida duas vezes na cabeça, causando um corte de e 8 centímetros de extensão e dois de profundidade. Ela foi encaminhada para uma unidade de saúde, onde está em observação. O autor foi encontrado e encaminhado para a delegacia e a barra de ferro apreendida.

Aos policiais na delegacia, o homem confessou o crime e disse que agrediu a vítima porque ela é “muito desaforada” e teria o xingado com palavras de baixão calão após ter negado um prato de comida.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol como lesão corporal dolosa.