Plantão de vacinação contra gripe e Covid ocorre em cinco unidades de saúde neste feriado

Para quem quer aproveitar o feriado de Dia do Trabalhador, para completar o esquema vacinal, Campo Grande promove mais um plantão de vacinação contra Covid-19 e gripe nesta segunda-feira (1°). A campanha é realizada em cinco unidades de saúde da Capital.

As unidades de saúde terão atendimento das 7h às 17h. Estarão abertas as seguintes unidades: UBS 26 de Agosto, USF Jardim Noroeste, USF Moreninhas, USF Silva Regina e UBS Dona Neta.

Gripe

A vacinação contra a Gripe está disponível em Campo Grande para todos os públicos prioritários estabelecidos pelo Ministério da Saúde, são eles:

Pessoas com 60 anos ou mais de idade

Mulheres até 45 dias após o parto, trabalhadores de saúde

Indígenas

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos

Gestante

Oficiais das Forças Armadas, forças de segurança e salvamento

Trabalhadores do serviço rodoviário de transporte de passageiros

População com deficiências permanentes

População com comorbidade

Profissionais do sistema penitenciário

Profissionais portuários

População privada de liberdade

Jovens em cumprimento de medidas socioeducativas

A meta do Ministério da Saúde é imunizar pelo menos 90% para cada um dos públicos, contudo, na última campanha a cobertura foi muito abaixo do recomendado, cerca de 43,4% de todo o público-alvo buscou pela vacinação.

Vale ressaltar que a vacina disponibilizada pelo SUS (Sistema Único de Saúde) protege contra os vírus H1N1 e H3N2 da Influenza A e contra a Influenza B, sendo eficaz contra as três formas diferentes de gripe.

Covid-19

Campo Grande liberou a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 a todos os públicos maiores de 18 anos. O imunizante protege contra as variantes da Ômicron e está disponível em mais de 50 locais da Capital.

Para receber a dose bivalente é necessário ter tomado pelo menos, duas doses de vacinas monovalentes (Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer) no esquema primário ou reforço. A última dose deve ter sido tomada há no mínimo, quatro meses. Pessoas que estão com doses em atraso, também podem procurar as unidades de saúde.

Por que tomar a bivalente?

A vacina bivalente, produzida pela Pfizer, foi especialmente produzida em cima de duas variantes da Ômicron, da última grande onda que tivemos no Brasil e que até hoje são as responsáveis pelo maior número de casos. Os frascos se diferenciam dos demais por terem a cor da tampa cinza.

Já a monovalente é a vacina que vem sendo utilizada durante toda a pandemia. Para a estratégia de vacinação contra a Covid-19 ela tem como base o vírus original do coronavírus, o SARS-CoV-2, que é o patógeno responsável pelo covid-19. Por isso, são chamadas de vacinas ancestrais.

Para quem ainda não recebeu nenhuma vacina contra o Coronavírus, a primeira dose contra Covid-19 segue disponível para crianças de seis meses a menores de dois anos (dose pediátrica), crianças de 3 a 11 anos e pessoas com 12 anos ou mais. Os calendários podem ser acessados no site VACINACG.

Crianças a partir de seis meses se enquadram para iniciar o esquema vacinal. Aquelas iniciaram o esquema com a Pfizer baby devem receber a segunda dose após um intervalo de quatro semanas e a terceira após oito semanas da dose anterior.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: