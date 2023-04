FFMS define datas e horários das semifinais do Estadual

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) divulgou na tarde de ontem (4), a tabela detalhada dos jogos das semifinais do campeonato Sul-mato-grossense. Os confrontos de ida, será neste sábado (8), e as de volta, serão no próximo domingo (16).

Segundo a federação, os presidentes dos clubes pediram as mudanças dos jogos por conta do domingo de páscoa e também para não concorrer com as finais dos campeonatos estaduais pelo Brasil, que está marcado para acontecer neste domingo (9).

A primeira semifinal será entre Ivinhema x Costa Rica, no Estádio Saraiva, em Ivinhema, às 15h. No mesmo dia, em Campo Grande, acontecerá a partida entre Operário x Dourados, no Estádio Jacques da Luz, às 16h. Ambas as partidas estavam marcados para acontecer no domingo de páscoa (9), mas foram antecipados.

Os jogos de volta serão no próximo domingo (16), ambos às 15h. Os mandantes desses jogos tem a vantagem do empate no agregado final.

As finais do Estadual de Mato Grosso do Sul estão previstas para acontecer nos dias 23 e 30.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.