Polícia Civil recupera moto furtada do pátio do Detran e conduz dois para delegacia

A Polícia Civil apreendeu, na segunda-feira (1), uma das motocicletas furtadas recentemente do interior do pátio do DETRAN-MS (Departamento de Trânsito de MS), em Tacuru, aproximadamente 423 quilômetros de Campo Grande. Essa foi a segunda moto recuperada.

Segundo as autoridades, o veículo foi localizado às margens de um riacho no Assentamento São José. A investigação identificou dois indivíduos supostamente responsáveis pelo crime, de 14 e 18 anos. Eles foram conduzidos à Delegacia.

O rapaz mais velho imputará crimes de furto qualificado, associação criminosa e corrupção de menores. As penas poderão alcançar 11 anos de reclusão. O menor responderá por ato infracional equiparado aos crimes de furto qualificado e associação criminosa.

