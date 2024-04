Hospital Universitário celebra 49 anos e anuncia investimentos de R$18,6 milhões

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS/Ebserh) completa 49 anos e, para celebrar, foi realizada uma cerimônia nesta segunda-feira, 1º, com o anúncio de uma série de melhorias na infraestrutura. Os investimentos totalizam R$18,6 milhões com recursos do Governo Federal.

O Hospital possui 210 leitos e realizou, no período de junho de 2022 a junho de 2023, 127.859 atendimentos ambulatoriais e 11.180 internações.

Uma das principais inaugurações foi a reforma completa e a instalação de um moderno aparelho de tomografia, financiados pelo programa de reestruturação de Hospitais Universitários Federais. Com um investimento superior a R$ 6 milhões, viabilizado pela aquisição centralizada realizada pela Ebserh, a iniciativa promete revolucionar o diagnóstico por imagem no Humap.

Além disso, foi inaugurada a reforma do alojamento dos residentes, realizada com a mão de obra dos reeducandos e com recursos provenientes do projeto de inclusão social da Central de Execução de Penas Alternativas, no valor de R$ 399 mil.

Outro destaque se deu pelo anúncio da participação em uma chamada pública de projetos de eficiência energética de 2022, em parceria com o Grupo Energisa. Com um investimento aproximado de R$ 300 mil, o projeto prevê a substituição de lâmpadas e equipamentos por versões mais eficientes, além da instalação de uma mini usina fotovoltaica.

A cerimônia também marcou a licitação da obra da clínica médica, com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, Novo PAC. Um investimento de R$ 4,8 milhões já destinados e executados, com previsão de ativação dos 54 leitos em 2025. O projeto inclui ainda a modernização das instalações elétricas, a conclusão da reforma do ambulatório e a ampliação das salas do centro cirúrgico.

Foi oficializada também a atualização do aparelho de acelerador linear no serviço de radioterapia, que colabora com a redução do tempo de tratamento. Houve investimento de R$ 4,5 milhões, obtido por meio de emenda parlamentar do deputado Beto Pereira. A reforma da hemodinâmica terá investimento de R$ 2,2 milhões e reforça o compromisso do Humap com a melhoria contínua da saúde e o bem-estar da população atendida.

Com informações da assessoria

