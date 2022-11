Deputado parabeniza postura de artista contra extremismo do Catar

Em defesa das mulheres e da população LGBT, o deputado federal, Dagoberto Nogueira (PSDB), conhecido por defender os interesses da população usou suas redes para comemorar a postura da cantora Shakira que recusou o convite para cantar na abertura da Copa do Mundo no Catar neste domingo (20).

Dagoberto usou sua rede social para destacar seu posicionamento contra países extremistas como o Catar.” Admiro artistas que estão se recusando cantar na abertura da Copa do Mundo 2022, dentre eles, a cantora @shakira. Não dá para admitir que nesse século, ainda existam países extremista, contra o direito das mulheres e população LGBT. Não basta falar, temos que agir em direção às transformações sociais. Acorda Catar!!”, defendeu o deputado reeleito.

Dentre os deputados que se manifestaram sobre o início da Copa foi o também tucano Beto Pereira (PSDB), parabenizando e desejando sorte para o Brasil. “A partir de hoje a bandeira do Brasil tremulará na principal competição de futebol do mundo. E, de agora em diante, somos todos uma só torcida, todos na esperança de mais uma vez subirmos no lugar mais algo do pódio. A sexta estrela é nossa. Estamos com você Brasil. Rumo ao hexa!”, exaltou o deputado.

