Homem que deve mais de 7 milhões de pensão alimentícia é preso

Um homem, que deve mais de R$ 7 milhões em pensão alimentícia, foi preso na sexta-feira (18) na cidade de Aral Moreira, a 357 km de Campo Grande. O indivíduo era monitorado para que fosse realizada a abordagem em momento oportuno.

Além da ordem de prisão, o Poder Judiciário determinou a apreensão de uma caminhonete L200, pertencente ao investigado. Entretanto, foi descoberto que o veículo foi leiloado e arrematado por um terceiro. Porém, o homem preso não repassou a caminhonete ao comprador. A Polícia descobriu que o veículo se encontra em território paraguaio.

O próximo passo é resgatar o veículo para que possa ser cumprida a ordem judicial.

De acordo com o apurado, em valores atualizados, o indivíduo possui uma dívida advinda de pensão alimentícia, que totaliza o montante de R$ 7.297.202,81.

