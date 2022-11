Operário Caarapoense vence o Novo de virada e se consagra campeão da Série B

De virada, o Operário Atlético Clube venceu o Novo por 3 a 1 na tarde de ontem (20), no estádio Carecão, em Caarapó e se consagrou campeão Estadual da Série B. Os gols da partida foram de Rodrigo Melo e Claudinho (2x) pelo Galo caarapoense; e o único gol do Novo Futebol Clube foi de Maxwell.

Com o resultado, o Operário Atlético Clube estará na série A do estadual em 2023. O clube que nasceu na cidade de Dourados, foi abraçado pela população de Caarapó com a mudança de cidade. Por causa disso, o clube mudou as suas cores e a mudança fez tão bem ao clube, que o Galo Caarapoense conforme apelidado no município foi presenteado pelo acesso à elite do futebol sul-matogrossense em 2023.

