Deputado João Henrique critica candidatos que usam reajuste da energia como “propaganda eleitoral enganosa”

O deputado estadual João Henrique Catan (PL), usou as redes sociais para manifestar repúdio ao reajuste de 18,16% da conta de energia elétrica em Mato Grosso do Sul, que entrará em vigor no próximo sábado (16). O parlamentar também teceu críticas a supostos candidatos ao governo que prometem acabar com o reajuste tarifário, o que segundo ele seria “propaganda eleitoral enganosa”, visto que não cabe aos deputados legislar sobre isso.

“Estou vendo uma porção de vídeos de pessoas despreparadas que querem entrar na Assembleia Legislativa falando que vai ter um aumento da energia, que acho absurdo mas esse aumento é nacional, da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) lucro da Energisa está extraordinário, nós temos que combater isso, mas da maneira certa”, argumentou.

Na 12ª reunião pública ordinária da diretoria da Aneel, realizada na última terça-feira (12), foi aprovado o reajuste médio na tarifa de energia em 74 municípios de MS, o valor médio refere-se ao reajuste de 18,81% aplicado aos consumidores de alta tensão e de 17,93% para os baixa tensão, que neste caso, inclui residenciais, conforme o balanço apresentado durante o pedido de reajuste, aprovado por unanimidade pelos diretores.

“Se vocês verem pessoas despreparadas vendendo milagres, a gente já viu esse filme e sabe que o mandato dessas pessoas vai passar em branco. Esse pessoal vende uma competência que nem está em sua responsabilidade para tentar fazer propaganda eleitoral enganosa”, finalizou o parlamentar.