Suspeitos de estelionato pagam fiança de R$ 9 mil após serem presos em flagrante na Capital

A equipe da Decon (Delegacia Especializada do Consumidor), fiscalizou hoje (13), uma empresa de serviços financeiros e prendeu dois suspeitos que realizavam a venda de consórcios irregulares na região do Centro de Campo Grande.

Segundo a Polícia Civil, trata-se de um golpe que está “na moda”, no qual uma empresa oferece para as pessoas, via redes sociais, um “crédito imediato” ou “cota contemplada”, ou ainda “autofinanciamento”, que se trata de um contrato de consórcio, modalidade de crédito que depende de lance ou sorteio para a contemplação, tratando-se de golpe.

A atuação da Polícia Civil impediu a concretização de um crime em andamento, no qual um casal estava prestes a entregar R$ 9,5 mil para os golpistas, que era a condição para a contemplação da cota de R$ 200 mil, que é prometida para as vítimas em no máximo 30 dias.

O contrato fraudulento estava em nome de Consorcio Nacional Contempla, empresa não autorizada pelo Banco Central do Brasil a comercializar consórcios, caracterizando o crime de Estelionato de forma clara. Os dois vendedores foram autuados em flagrante e foram liberados mediante pagamento de fiança no valor aproximado de R$ 9 mil.

Alerta para golpes

A Polícia Civil adverte a população para ficarem atentos a esse tipo de negócio, no qual é oferecido crédito imobiliário, de automóveis, caminhões, motos, etc., exigindo para a liberação do dinheiro uma quantia inicial. Antes de assinar os contratos de consórcio as pessoas devem consultar no site do Banco Central do Brasil se a empresa é autorizada a vender consórcio, bastando para isso o CNPJ. A certidão é pública, on-line e gratuita.