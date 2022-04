MIS retoma projeto de cinema gratuito com documentário da Linn da Quebrada

Será retomada hoje (13), às 19h, em formato presencial, a Mostra de Cinema Brasileiro Contemporâneo, projeto realizado numa parceria entre o MIS (Museu da Imagem e Som), unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e o Curso de Audiovisual da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).

Aberto gratuitamente ao público, o evento acontece na Sala de Cinema do MIS. Após a exibição do filme, acontece um debate mediado pelos professores Julio Bezerra e Vitor Zan do curso de Audiovisual da UFMS. A intenção é propor uma análise técnica das obras dentro de uma linguagem acessível para a sociedade.

A Mostra de Cinema Brasileiro Contemporâneo retorna com o filme Bixa Travesty (2018), que tem a direção de Claudia Priscilla e Kiko Goifman. A classificação indicativa é 14 anos. Sinopse do filme: O corpo político de Linn da Quebrada, cantora transexual negra, é a força motriz do documentário que captura a sua esfera pública e privada, ambas marcadas pela luta pela desconstrução de estereótipos.

Para Marinete Pinheiro, coordenadora do MIS-MS, a Mostra de Cinema Brasileiro Contemporâneo é uma iniciativa que permite a formação de público local para o cinema nacional. “Acessar o cinema que está sendo produzido no Brasil, no momento, é uma necessidade para a construção fílmica local e um processo fundamental para os estudantes, destacou.