Deputado federal Rodolfo Nogueira destina R$18,9 milhões de emendas para a saúde de MS

O deputado federal Rodolfo Nogueira, em atuação no Congresso Nacional, por meio da aprovação de emendas, conseguiu recursos na ordem de R$ 18,9 milhões para serem aplicados na saúde do Estado de Mato Grosso do Sul.

Os recursos serão para construir hospitais, para aquisição de aparelhos, além do custeio de serviços de assistência hospitalar e ambulatorial.

As prefeituras tem dificuldade de investir recursos próprios na saúde, pensando nisso, Nogueira decidiu priorizar essa pasta. Prefeituras enviaram vários projetos em saúde, como aquisição de equipamentos e medicamentos, além de custeio.

Só em Dourados, segunda maior cidade do estado, o parlamentar destinou R$1 milhão para a construção do Hospital do Amor. Uma vitória para a população de todo o MS que poderá utilizar da unidade para tratamento de câncer.

“A saúde é uma das áreas mais sensíveis e de maior maior necessidade, por esse motivo, como emendas do meu primeiro mandato, priorizei a saúde do estado, destinando mais de R$ 18,9 milhões para essa área”, finalizou o parlamentar.

