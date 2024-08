Caminhoneiro morre após tombar caminhão carregado com milho em serra de Sidrolândia

Homem de 41 anos morreu, na manhã desta terça-feira (6), em uma estrada vicinal localizado na Serra do Bolicho Seco, em Sidrolândia, distante 60 quilômetros de Campo Grande, após sofrer um acidente com o caminhão que conduzia.

Conforme Boletim de Ocorrência, o veículo foi encontrado com as quatro rodas para o alto e toda a carga de milho espalhada pela rodovia.

Na cabine, que acabou esmagada, estava o motorista que ficou preso às ferragens e acabou morrendo devido os graves ferimentos. A perícia conseguiu localizar os documentos da vítima, que é moradora do assentamento jiboia, localizado em Anhanduí.

Como não há testemunhas oculares do acidente, a perícia ainda deve investigar as causas da batida. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia como morte a esclarecer.

