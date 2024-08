Audiência Pública de Estudo de Impacto de Vizinhança no Tiradentes é adiada

A audiência pública que apresentará e discutirá o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), referente ao empreendimento multirresidencial a ser implantado pela empresa Northern Capital Ltda, no Bairro Tiradentes, foi adiada pela Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb).

A instalação ficará localizada no lote 6B, com frente para a Rua Marquês de Lavradio. A audiência será realizada em 13 de setembro de 2024 (sexta-feira). A alteração da data da audiência pública é devido a mudança no uso do empreendimento que passa a ter 98 unidades habitacionais e 3 unidades comerciais.

Quem deseja participar pode comparecer presencialmente no Auditório Nilo Javari Barem, na sede da Planurb, ou basta acessar o canal do YouTube da Educação Ambiental da Planurb, por meio do endereço eletrônico. https://www.youtube.com/@educacaoambientalplanurbcg9987.

Importante lembrar que os documentos a serem discutidos na audiência pública estão disponíveis na Biblioteca Geógrafa Aparecida Lopes de Oliveira e no sítio eletrônico da Planurb, disponível no endereço eletrônico www.campogrande.ms.gov.br/planurb.

A Planurb relembra que a sociedade civil poderá encaminhar contribuições e sugestões acerca do Estudo de Impacto de Vizinhança apresentado pelo empreendedor, devendo ser protocoladas na sede da Autarquia, em horário comercial (7h30 às 11h e 13h às 17h30), ou enviadas para o e-mail [email protected].

O período para o envio das contribuições e sugestões é de 7 a 28 de agosto de 2024.

