Deputado federal explica PL importunação sexual verbal

Após a expulsão dos participantes do BB23 por importunação sexual, o tema ganhou notoriedade e o deputado federal Dagoberto Nogueira (PSDB), autor de um projeto de Lei 1149 que é sobre o tema de importunação sexual verbal, tem abordado o assunto.

Dagoberto trouxe detalhes do PL nesta segunda-feira (20), durante uma entrevista na rádio Record no programa Noticidade.

Nenhuma forma de assédio deve ser tolerada. “A lei traz que praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de terceiros. Não vamos normalizar o absurdo, importunação sexual é crime”, defendeu o parlamentar.

Dois participantes da edição do BBB23 após importunarem a convidada mexicana, foram expulsos e o tema ganhou força.

