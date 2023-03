Bolsa Família: beneficiários com NIS final 1 recebem hoje

A Caixa Econômica Federal inicia nesta segunda-feira (20) o pagamento do novo Bolsa Família, com acréscimo de R$ 150. O programa do governo federal substitui o antigo Auxílio Brasil e tem como público-alvo famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza.

As datas são determinadas pelo Número de Identificação Social (NIS). Recebem hoje os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 1.

O valor médio do pagamento é de R$ 669,93. Em fevereiro, o valor médio foi de R$ 606,91. O adicional de R$ 150 será pago para 8,9 milhões de crianças até seis anos.

As famílias que ganham menos que R$ 218 por pessoa que recebiam o Auxílio Brasil vão migrar automaticamente para o Bolsa Família, sem necessidade de realizar novo cadastramento. Os cartões e senhas utilizados para saque do antigo programa continuarão válidos e poderão ser utilizados para o recebimento do Bolsa Família.

Quais as condições para permanecer no programa?

As famílias devem cumprir condicionalidades, que são alguns compromissos nas áreas de saúde e de educação. São elas:

1. Exigência de frequência escolar para crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos.

2. Acompanhamento pré-natal para gestantes.

3. Acompanhamento nutricional (peso e altura) das crianças até seis anos.

4. Manutenção do caderno de vacinação atualizado.

5. A nova versão do Bolsa Família tem um valor de renda para entrada. O programa passou a incluir famílias com renda de até R$ 218 por pessoa –aumento em relação à faixa de pobreza, que era de até R$ 210 por pessoa

O pagamento do adicional de R$ 150 está começando neste mês, após um pente-fino no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), a fim de eliminar fraudes. Em junho, começará o pagamento do adicional de R$ 50 por gestante, por criança de 7 a 12 anos e por adolescente de 12 a 18 anos.

Como acompanhar

É possível conferir as datas dos pagamentos, o valor do benefício pago para a família, e a composição das parcelas pelos aplicativos Auxílio Brasil e Caixa Tem (disponível para Android e iOS).

Auxílio Gás

Neste mês não haverá o pagamento do Auxílio Gás, que beneficia famílias inscritas no CadÚnico. Como o benefício só é pago a cada dois meses, o pagamento voltará em abril.

Só pode receber o Auxílio Gás quem está incluído no CadÚnico e tenha pelo menos um membro da família que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC). A lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela família terá preferência, assim como mulheres vítimas de violência doméstica.

