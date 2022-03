Deputado entrega R$ 200 mil de emenda parlamentar para saúde

Iniciando as atividades, hoje (14), o deputado federal Vander Loubet entregou o ofício informando que foi destinado R$ 200 mil de Emenda Parlamentar Individual para os serviços da saúde.

A reunião ocorreu no escritório do deputado juntamente com o prefeito de Dois Irmãos do Buriti, Wlademir de Souza Volk, sua esposa Cristiane Santana e a secretária de Assistência Social, Roseli da Silva.

Além disso, há implementos agrícolas e tratores, no pátio da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), que serão encaminhados ao município com recursos do deputado em parceria com o ex-deputado federal Zeca do PT e a atual ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil.

O prefeito e a secretária agradeceram o deputado pela atenção dada ao município e pediram verba para a construção de uma fecularia. De acordo com Roseli, a agroindústria é um sonho dos habitantes de Dois Irmãos do Buriti, pois, irá gerar emprego e renda para diversas famílias.

O projeto da construção será dividida em duas etapas, sendo a montagem do barracão e compra de equipamentos.

O deputado escutou a demanda, disse que fica feliz com o desenvolvimento que a cidade tem conquistado e que estudará formas para tentar viabilizar recursos para a construção da fecularia.

Com informações da assessoria.