Novos carros são entregues à Polo Base para ajudar no atendimento em aldeias

O Dsei (Distrito Sanitário Especial Indígena) de Mato Grosso do Sul renovou a frota de transportes com novos carros para atender com conforto e segurança os indígenas e colaboradores dos polos base, das Casai (Casa de Apoio à Saúde do Índio) e da sede em Aquidauana.

O Polo Base de Aquidauana é responsável pela Saúde Indígena de todas as Aldeias de Aquidauana, Anastácio e Nioaque.

Chegaram para ajudar no transporte dos indígenas: 10 novas viaturas sendo 07 Pick up’s Frontier, 01 Doblô, 02 Spin e uma Van de 15 lugares.

Estes veículos serão usados em diferentes plantões 24 horas para atender os pacientes com consultas ou exames agendados em Aquidauana e Campo Grande pelo SUS, e também para atender as urgências que não justificam a necessidade de ambulância.

O comandante do pólo, Luiz Torres, adiantou que dos veículos entregues, dois serão para atender as Aldeias de Nioaque, que também tem um plantão 24 horas.

“Ainda em fevereiro, recebemos também do Dsei uma Unidade Odontológica Móvel que percorrera todas as aldeias, melhorando assim a Saúde Bucal de nossos indígenas”, explicou Luiz.

O Polo Base de Aquidauana atua na atenção primária da saúde indígena e também no saneamento (distribuição de água para consumo humano) de todas as aldeias.

“Vale ressaltar que temos uma população indígena acolhedora, muito receptiva e carente. E enquanto Polo, estamos trabalhando juntos para uma saúde indígena melhor.”, declarou Torres.