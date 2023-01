Deputado Dr.Luiz Ovando divulga nota oficial após ameaça de perda de mandato

O deputado federal Dr. Luiz Ovando (PP) usou as suas redes sociais nesta sexta-feira (20), para afirmar que foi eleito democraticamente e que não é contraventor. Havia um pedido de liminar contra parlamentares do Estado pedindo que eles não assumissem em fevereiro o cargo eleito pelo povo sob suspeita de envolvimento com os atos antidemocráticos do ínicio de janeiro em Brasília.

“Nota à imprensa

Diante das acusações que tenho sofrido por parte de um grupo de advogados do estado de São Paulo, reafirmo que continuo fiel às bandeiras as quais fui eleito e me mantenho devoto ao meu compromisso com a democracia brasileira. Os mais de 50 mil votos que me elegeram em 2018 e os mais de 45 mil recebidos em 2022, são e continuarão sendo o meu norte em defesa do estado democrático de direito.

Diante disso, utilizar da prerrogativa parlamentar, que me garante o direito a expressão, não me faz contraventor, e isso está expresso no artigo 53 da CF.

Sou a voz da população na Câmara Federal e em nenhum momento ataquei as instituições, instiguei manifestações violentas, tampouco, fomentei atos antidemocráticos.

Assim, declaro que sou fiel às pautas pelas quais fui eleito e meu posicionamento segue reto e firme em defesa do direito à liberdade de expressão.

