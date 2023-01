Protetoras pedem ajuda para cãozinho que necessita de transfusão

O abandono de animais tem sido generalizado e em Três Lagoas, a ONG Protetoras Três Lagoas, divulgou nesta sexta (20), um pedido de ajuda para arrecadar fundos para ajudar um filhote abandonado que necessita de transfusão de sangue.

“Por favor ajudem o totó ele precisa de outra transfusão de sangue o valor é 320,00 doe qualquer valor Pix CNPJ 29 022 433 0001 20”, detalhou a instituição.

Protetoras TL

As Protetoras de Três Lagoas, um grupo de mulheres apaixonadas em animais que se reuniram e decidiram voluntariamente ajudar todos que estão em situação de maus tratos e abandono no município, há oito anos e no ano de 2017 veio a formalização legal, hoje a instituição tem um CNPJ, estatuto, regimento interno e atua conforme as atividades descritas na documentação, em especial no tratamento, conscientização e controle populacional de cães e gatos.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.