Riedel firma importante compromissos dentre diversas categorias

O governador Eduardo Riedel (PSDB), recebeu pontem (20), na governadoria a equipe da Energisa para tratar de projetos para agilizar processor e oferecer o melhor ao Estado.

Eduardo Riedel falou da importância de projeto como o Ilumina Pantanal que beneficiou mais de 3000 famílias e até mostrou em sua rede social uma entrevista com uma ribeirinha, que teve oportunidade de ouvir durante suas andanças na campanha.

“Recebi esta semana os diretores da Energisa. Conversamos sobre o plano de investimento da empresa e também sobre o Ilumina Pantanal. O programa chegou à fase final beneficiando quase 3 mil famílias ribeirinhas, como a dona Damiana, que tive a oportunidade de conhecer durante as andanças pelo nosso Estado. Confira!”, defendeu o governador.

Dentre as diversas reuniões desta semana, Riedel convocou mais 265 professores aprovados no último concurso. Com esta chamada já chegam a 722 chamados neste certame que ocorreu no ano passado. O anúncio foi feito com a presença da direção da Fetems (Federação dos Trabalhadores em Educação).

Para o esporte na última segunda-feira (16),o governador repassou R$ 1 milhão para a FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul), que será usado para ajudar os times sul-mato-grossenses a custear viagens, arbitragem e uniformes na disputa do Estadual. Este apoio foi firmado em um evento com a participação de todos os clubes.

Nesta semana o governador também empossou os comandantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil e recebeu a prefeita da Capital para debater o assunto do transporte público onde garantiu que vai custear as gratuidades no transporte coletivo de Campo Grande, referentes aos estudantes da Estadual de Ensino.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.