Deputado do PL visitará 75% dos municípios em julho

A política está se organizando para o pleito do próximo ano e o deputado federal, Marcos Pollon ( PL), já anunciou que visitará 75% dos 79 municípios do Estado só neste mês de julho. A intenção é ouvir as principais demandas para que possam coletar dados para a construção do programa eleitoral de 2024.

“Nosso intuito é ouvir as pessoas e lideranças das cidades, ver as demandas e levá-las às autoridades competentes, bem como fortalecer e unificar a direita, para que possamos construir uma base mais sólida para as próximas eleições, do ano que vem”, ressaltou Pollon.

O deputado, que tem trabalhado pelas pautas de direita, agora tem a missão de reunir os líderes e representantes de direita, por isso, fará reuniões em todas as cidades. A agenda será divulgada no seu instagram @pollonms https://www. instagram.com/pollonms/

Pollon já visitou muitos municípios em cinco meses de mandato. Em junho esteve no norte do Estado, em Coxim, Sonora, Pedro Gomes, Rio Verde, São Gabriel do Oeste, bem como Água Clara e Ribas do Rio Pardo.

Nos meses anteriores foi a Corumbá, Ladário, Miranda, Terenos, Sidrolândia, Dois Imãos, Rio Negro, Dourados, Rio Brilhante, Chapadão do Sul, Três Lagoas, dentre outras cidades.

