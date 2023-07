Deputado diz ser natural PP e governo Lula

No âmbito político, é natural que haja aproximações entre diferentes partidos, visando estabelecer diálogos e construir alianças. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro (PP), enfatizou, em entrevista ao jornal O Estado, que a recente aproximação do partido Progressistas com o governo do presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT (Partido dos Trabalhadores), é uma demonstração natural dessa postura de abertura política.

Questionado sobre qual era sua visão diante dessa aproximação do PP com o PT em Brasília, Gerson Claro ressaltou que o PP sempre esteve aberto ao diálogo, com todos os segmentos partidários. “Vi uma nota em que o presidente do partido, Ciro Nogueira, disse a um jornalista que não ia sentar para almoçar com o presidente Lula, sob o risco de que com 15 minutos de conversa ele o tenha seduzido. E isso é no sentido de que ele está no centro democrático e que conversa com todo mundo. Quando a política é sectária e não há abertura para ouvir, em que o líder acha que só ele tem razão, é muito susceptível ao erro. O PP é muito pragmático”, disse Gerson Claro, que também relembrou que o Progressistas teve participação no primeiro governo do presidente Lula e no governo da ex-presidenta Dilma Rousseff (PT).

O deputado citou a importância de ouvir diferentes perspectivas e evitar posturas sectárias na política, afirmando que acreditar que somente um líder detém a razão pode levar a erros. Além disso, destacou que o PP esteve presente no governo de Michel Temer (MDB) e teve participação efetiva no governo de Jair Bolsonaro (PL), com membros indicados para cargos ministeriais, como Ciro Nogueira e a senadora Tereza Cristina, que comandou o Ministério da Agricultura durante os quatro anos de governo bolsonarista. No entanto, segundo o presidente da Assembleia Legislativa, isso não impediu o deputado Arthur Lira (PPAL), presidente da Câmara dos Deputados, de liderar as negociações esse ano, sobre a pauta da reforma tributária, que recentemente foi aprovada pela maioria, resultando em uma vitória para o governo Lula.

Vitória para o governo Lula. Gerson Claro ressaltou a importância do papel de Arthur Lira como condutor de grandes projetos na Câmara dos Deputados, destacando que esses diálogos políticos fortalecem a democracia e contribuem para o desenvolvimento do Brasil. Ele acredita que a busca por consensos é benéfica para a população, melhorando a qualidade de vida dos cidadãos. “Vemos que o Arthur Lira foi o grande condutor dos grandes projetos que passaram pela Câmara. Esses diálogos são para o bem do Brasil e fazem com que a política seja fortalecida. E isso, por consequência, melhora a vida da população”, finalizou o presidente.

Nesse contexto, a aproximação do PP com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva é vista como uma continuidade da postura do partido, que busca estabelecer diálogos amplos com os comandantes do Palácio do Planalto, independente de qual partido esteja sob regência.

Esta aproximação política entre o PP e o governo de Lula pode influenciar nas futuras decisões políticas.

Por Rayane Santa Cruz – impresso